После подготовки клумбы района Выхино-Жулеино задекорируют разноцветной древесной щепой

В Москве началась подготовка городских цветников к зиме. Специалисты проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники против болезней и вредителей, проводят обрезку и укрывают кустовые розы специальным защитным материалом.