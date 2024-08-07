Во Владивостоке 15 человек обвиняются в работе на нелегальное казино

Во Владивостоке 15 человек обвиняются в работе в сфере нелегального игорного бизнеса. Они выполняли роли администраторов в помещениях, расположенных в разных частях города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.