Чувашский уполномоченный принял участие в заседании межведомственной рабочей группы при прокуратуре Чувашии

Бизнес-омбудсмен Чувашии Александр Рыбаков 19 декабря 2024 года принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Чувашской Республики, которое прошло под председательством заместителя прокурора республики Сергея Державина и с участием ответственных представителей органов надзора и контроля федерального подчинения, действующих на территории региона.