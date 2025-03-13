11 марта 2025 года настоятель Сретенского храма протоиерей Иоанн Коляда принял участие в межведомственном мероприятии: ´Мы за безопасное и ответственное поведение´, которое прошло на базе ГУО ´Брожская средняя школа Бобруйского района´.
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