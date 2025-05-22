Оформляете карту — а на ней уже есть 5 тысяч рублей

Оформляете карту — а на ней уже есть 5 тысяч рублейТакое возможно, если это Пушкинская карта. Её получают молодые люди от 14 до 22 лет:зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите свою учётную запись;становите приложение «Госуслуги Культура»;выпустите Пушкинскую карту в виде виртуальной или … .
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