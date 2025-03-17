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Царьград

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"Она привыкла к народному обожанию": Эвелина Бледанс уверена, что Пугачёву в России простят

"Она привыкла к народному обожанию": Эвелина Бледанс уверена, что Пугачёву в России простят

По мнению актрисы Эвелины Бледанс, Алла Борисовна психует на Кипре неспроста. Всему виной бытовые условия, стресс.

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