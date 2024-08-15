Американская гимнастка возмутилась лишением ее медали Игр-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз возмутилась лишением ее медали Олимпийских игр-2024. Она высказалась по этому поводу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).