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Сергачев о том, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»: «Я счастлив, он мой кумир. До последнего не спрашивал, чтобы он мне не спойлерил»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал, что обрадовался решению Александра Овечкина продлить контракт с « Вашингтоном » на следующий сезон.

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