Минобороны: российская авиация приняла участие в учениях с ВВС и ПВО Белоруссии

На белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии.
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