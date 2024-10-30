Bappebti: "Самый высокий спрос на криптовалюты — у индонезийцев от 18 лет"

По данным Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti), молодежь является основным двигателем криптовалютного рынка страны/ Более 60% инвесторов находятся в возрастной группе от 18 до 30 лет.
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