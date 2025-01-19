Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с праздником Крещения Господня

Между президентами состоялся телефонный разговор Сегодня, 19 января, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, передает МИД России.
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