Страна и люди

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Пора заканчивать игры в демонстративный гуманизм — и таки вбить Украину в неолит

Пора заканчивать игры в демонстративный гуманизм — и таки вбить Украину в неолит

Киев искусственно создает дефицит электроэнергии, чтобы выставить Россию варваром и требовать увеличения западной помощи Евгений Берсенев Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Михаил Александров Ближе к празднику католического Рождества функционирование энергетической инфраструктуры Украины может оказаться под большим вопросом, пишет популярный американский журнал Newsweek со ссылкой на представителей некоммерческой организации (НКО) Mercy Corps.

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