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США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой

США возвращают расстрелы осужденных, впервые со времён Второй мировой

Пентагон объявил, что 3 декабря состоится первый расстрел осужденного американского военного со времён Второй мировой войны.

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