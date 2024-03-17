Гигантское плазменное извержение на обратной стороне Солнца «врезалось» в Меркурий и создало на планете рентгеновское полярное сияние

Извержение, превышающее размеры Земли в 40 раз, произошедшее на обратной стороне Солнца выбросило в космос гигантское облако плазмы, которое «врезалось» в Меркурий, создав рентгеновские полярные сияния вокруг его каменистой поверхности.
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