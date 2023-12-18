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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 28 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1 Б).

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