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Режим ограничения продлён: Аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара закрыты до 1 мая

Режим ограничения продлён: Аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара закрыты до 1 мая

Для аэропортов целого ряда регионов Росавиация продлила запрет на полёты. 11 воздушных гаваней продолжают стоять на стопе – в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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