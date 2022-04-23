Режим ограничения продлён: Аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара закрыты до 1 мая

Для аэропортов целого ряда регионов Росавиация продлила запрет на полёты. 11 воздушных гаваней продолжают стоять на стопе – в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.