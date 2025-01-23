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Награжденный медалями «За отвагу» экс-вагнеровец расправился с человеком и исчез на СВО

Экс-вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, награжденный медалями за «Отвагу», совершил новую расправу над человеком и исчез в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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