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Медвежий угол

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В России заговорили об ограничениях на поставки рыбной продукции из Японии, в ответ от требуют верить документам, а не полагаться на эмоции

В России заговорили об ограничениях на поставки рыбной продукции из Японии, в ответ от требуют верить документам, а не полагаться на эмоции

Politiki.net Почему этого не было сделано раньше не пойму. Надо было сразу, как только Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, отмежеваться от "радиоактивной" рыбки идущей к нам с японских рынков.

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