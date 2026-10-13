Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают меры, которые могут ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под национальными флагами.
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