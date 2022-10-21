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Андрей Свечников после 4:6 с «Эдмонтоном»: «Рад, что сделал хет-трик, но проигрывать при этом тяжело»

Андрей Свечников высказался о своем первом хет-трике в чемпионатах НХЛ. Форвард «Каролины» забил три гола в матче с «Эдмонтоном» (4:6).

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