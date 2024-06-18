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"Важнейшее событие". Владимира Путина с нетерпением ждут в Северной Корее

"Важнейшее событие". Владимира Путина с нетерпением ждут в Северной Корее

По приглашению Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 18-19 июня посетит Северную Корею с дружественным государственным визитом.

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