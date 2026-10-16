В 2005 году на праздновании 60-летия победы Мавзолей закрыли, и праздник сразу потерял смысл, поскольку именно Мавзолей и был триумфом праздника.
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Из этой ситуации есть только два логичных выхода: или уберут сам Мавзолей, и тогда останется он один, Андрей Андреевич Власов, уже безо всяких драпировок, как на Украине в аналогичной ситуации убрали сам праздник Победы (заменив его на 8 мая, "день памяти и примирения" — с кем? очевидно, с фашистами), и остались тамошние аналоги Власова, Бандера и Шухевич. Или же выкинут на помойку фиговые листки драпировок вместе со скрытым под ними генералом Власовым — и тогда останется Мавзолей. Тот Мавзолей, мимо которого проходили воины на параде 7 Ноября 1941 года, тот, к подножию которого швыряли знамёна и штандарты поверженных гитлеровских армий.
Так власть боится верховного главнокомандующего генералиссимуса И.В.Сталина, как и маршалов победы, командующих фронтами и т.д. В отличии от возрождения нацизма с фашизмом в ЕС и не только, власти приветствуют и поддерживают на государственном уровне всю эту политику. Наша власть не только драпируют мавзолей, но и отмывает средства на показухе о памяти в ВОВ, вспоминают ветеранов к празднику. Власти не возвращают памятник Ф.Э.Дзержинскому на его законное место на Лубянке. Выводы за вами...