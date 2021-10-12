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В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине «интересным анекдотом»

В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине «интересным анекдотом»

Начиная с первого дня избрания украинского лидера Владимира Зеленского в государстве сформировалась обстановка, которую можно назвать «интересным анекдотом».

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