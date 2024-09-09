В российском регионе захотели запретить курение вейпов в общественных местах

Депутаты государственного собрания Башкирии собираются в скором времени внести изменения в кодекс об административных правонарушениях республики, установив штрафы за курение кальяна и никотинсодержащей продукции в общественных местах .
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