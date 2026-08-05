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Anthropic заключила контракт на $10 млрд с новым облачным ИИ-провайдером

Anthropic заключила контракт на $10 млрд с новым облачным ИИ-провайдером

По данным Bloomberg, компания на 6 лет зарезервировала вычислительные мощности у Volta Infra, которая одновременно привлекла $300 млн инвестицийAnthropic заключила соглашение стоимостью около $10 млрд на аренду вычислительных мощностей сроком на 6 лет с облачной компанией Volta Infra Holdings, сообщило агентство Bloomberg.

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