Anthropic заключила контракт на $10 млрд с новым облачным ИИ-провайдером

По данным Bloomberg, компания на 6 лет зарезервировала вычислительные мощности у Volta Infra, которая одновременно привлекла $300 млн инвестицийAnthropic заключила соглашение стоимостью около $10 млрд на аренду вычислительных мощностей сроком на 6 лет с облачной компанией Volta Infra Holdings, сообщило агентство Bloomberg.