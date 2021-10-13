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«Бредовая идея»: Делягин раскритиковал предложение ЛДПР об обязательной вакцинации

«Бредовая идея»: Делягин раскритиковал предложение ЛДПР об обязательной вакцинации

Редакции Общественной Службы Новостей стала известная неподтверждённая информация, согласно которой первое, чем займётся Государственная Думая нового созыва – это включение вакцинации от Covid-19 в перечень обязательных.

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