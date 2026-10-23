С января по сентябрь 2026 года на столичных аукционах реализовали более шести тысяч парковочных мест в разных округах города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин рассказал...
- Собянин: Москва с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым