22 тонны гуманитарной помощи для эвакуированных прибыло в Бейнеу

При поддержке молодежного крыла "Жастар рухы" при Мангистауском областном филиале партии "Amanat" и при финансовой поддержке Республиканского общественного фонда "Біз біргеміз" в Бейнеуский район была доставлена гуманитарная помощь в объеме 22 тонн для жителей, эвакуированных из Атырау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.