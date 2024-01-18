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Царьград

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Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Как ну как так можно требовать свои деньги? Выже не платили своим рабочим по полгода и больше а теперь вы те же рабоч...Россия потребовал...
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    Позорище там где правят позорники."Вас там не добил...
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    Всё эти диаспоры против России, выслать всех, с конфискацией и лишением гражданства.Они "крышуют", а ...

В России впервые за полгода начали дешеветь куриные яйца

В России впервые за полгода начали дешеветь куриные яйца

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России за период с 10 по 15 января снизилась на 0,2%.При этом по данным Минсельхоза, фабрики снижают цены на куриные яйца уже третью неделю подряд, обещая продолжение тренда на падение стоимости диетического продукта.

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ЭА
Эльдар Алиев
Гдееееее?
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