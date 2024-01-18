В России впервые за полгода начали дешеветь куриные яйца

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России за период с 10 по 15 января снизилась на 0,2%.При этом по данным Минсельхоза, фабрики снижают цены на куриные яйца уже третью неделю подряд, обещая продолжение тренда на падение стоимости диетического продукта.