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  • Alex Nемо
    Насколько я помню для получения статуса иноагента достаточно того что они получают средства из-за рубежа и не важно о...Дум опять ломится...
  • В С
    А чем пЕндосы лучше гейропейцев ? Они вообще всю свою политику всегда строили на лжи.МИД РФ: Не может ...
  • ALEKSANDR LIS
    давно мы не скидывали ига татаро-монгольского за реку Волгу-но можем закинуть и зп Амударью-всех представителей мусул...Дум опять ломится...

В США за эти деньги даже ребенка в сад не отдашь: американец подсчитал, сколько надо денег в России на месяц, и был шокирован результатом

В США за эти деньги даже ребенка в сад не отдашь: американец подсчитал, сколько надо денег в России на месяц, и был шокирован результатом

Интересная жизнь с Vera Star Вчера по сети разлетелась история о том, как гражданин США Эрик Пичони, который, кстати, у себя на родине отнюдь не бедствовал, восхищается ценами в России и качеством предоставляемых услуг.

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Комментарии
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ак
александр крот
увдил облезнулся и домой
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1 д.
Татьяна Гаранина
&quot;...От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая — Хранимая Богом родная земля!...&quot; ❤️❤️❤️
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1 д.
НС
Николай Самойлов
Да если приехал с долларами некорректно сравнивать
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1 д.
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