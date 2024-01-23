Елена Гнетова выступила на круглом столе «Издержки бизнеса и социальной сферы от проверок»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова приняла участие в работе круглого стола на тему: «Издержки бизнеса и социальной сферы от проверок», организованном Экспертно-правовым центром уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
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