Елена Гнетова выступила на круглом столе «Издержки бизнеса и социальной сферы от проверок»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова приняла участие в работе круглого стола на тему: «Издержки бизнеса и социальной сферы от проверок», организованном Экспертно-правовым центром уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.