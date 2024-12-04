В Калуге сегодня отключат электричество на 17 улицах

В среду, 4 декабря, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества на 17 улицах. Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, это связано с ремонтными работами на электросетяхВ среду, 4 декабря, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества на 17 улицах.
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