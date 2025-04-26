Бойцы ВС РФ показали, как эвакуируют трофейную технику

Российские военнослужащие показали трофейную технику и как ее эвакуируют для дальнейшего изучения. Подразделения группировки «Восток» продвигаются в сторону Богатыря и Отрадного и штурмуют окраины Котляровки, усиливая натиск на Южно-Донецком направлении.