Минкульт Украины обратился к СБУ для проверки клипа Валерии на фоне развалин

Российская певица Валерия спела песню "С чего начинается Родина" на фоне городских развалин. Украинский министр культуры Николай Точицкий заявил, что обратится в СБУ, чтобы установить место записи видео и возбудить дело в случае нарушения певицей украинской границы санкций, запрещающих ей въезжать в страну.