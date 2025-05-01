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Минкульт Украины обратился к СБУ для проверки клипа Валерии на фоне развалин

Минкульт Украины обратился к СБУ для проверки клипа Валерии на фоне развалин

Российская певица Валерия спела песню "С чего начинается Родина" на фоне городских развалин. Украинский министр культуры Николай Точицкий заявил, что обратится в СБУ, чтобы установить место записи видео и возбудить дело в случае нарушения певицей украинской границы санкций, запрещающих ей въезжать в страну.

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