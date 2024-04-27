В отпуск на Луну: в Пермском Политехе рассказали, с чем предстоит столкнуться космическим туристам

Любое путешествие от поверхности Земли отягощается несколькими факторами. Во-первых, длительность полета, например, до Луны составит чуть больше трех земных суток, а до Марса лететь придется уже 250-300 суток.
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