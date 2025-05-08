Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 997 подписчиков

Что не так с отражением атак БПЛА в России? Тему поднимал Шурыгин. Добивает вопрос и Шлепченко

Что не так с отражением атак БПЛА в России? Тему поднимал Шурыгин. Добивает вопрос и Шлепченко

В преддверии празднования 9 Мая ВСУ усилили атаки дронов на Москву. Несмотря на массовое отключение мобильного интернета, отразить атаки БПЛА на столицу не так-то просто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Наконец-то слышу что хватит быть (мыж не такие)надо уничтожать врага в его логове только тогда он поймет что он небесмертен ведь раньше жэ могли и они этого боялись
Ответить
12 час.
наверх