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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На сколько в Алтайском крае вырастет стоимость техосмотра в 2025 году?

На сколько в Алтайском крае вырастет стоимость техосмотра в 2025 году?

Стоимость техосмотра подорожает в регионе, как и в других регионах из-за ежегодной индексации Новые расценки на техосмотр должны установить до 20 декабря, а действовать эти тарифы начнут с 1 января 2025 года.

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