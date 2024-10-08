На сколько в Алтайском крае вырастет стоимость техосмотра в 2025 году?

Стоимость техосмотра подорожает в регионе, как и в других регионах из-за ежегодной индексации Новые расценки на техосмотр должны установить до 20 декабря, а действовать эти тарифы начнут с 1 января 2025 года.
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