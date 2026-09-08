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Дворец опубликовал официальные фото принца Джорджа из Итона

Дворец опубликовал официальные фото принца Джорджа из Итона

Королевская семья опубликовала первые официальные снимки 13-летнего принца Джорджа у стен Итонского колледжа, где сегодня он официально начал обучение.

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