Древние боги смерти и разрушения, которые были куда кровожаднее дьявола

Должен же кто-то делать эту работу! Эти боги смерти старше христианского дьявола. Он по сравнению с ними — малыш с погремушкой, да к тому же с хорошим характером! Вот кого боялись жестокие ацтеки и африканские дикие племена.
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