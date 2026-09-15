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Культуромания

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Первый Российский международный кинорынок пройдет в декабре

Первый Российский международный кинорынок пройдет в декабре

С 1 по 3 декабря в Москве состоится первый глобальный Российский международный кинорынок, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

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