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Нижегородская правда

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Молодые люди со всей России смогут оценить проекты и выбрать победителя премии «Больше, чем путешествие»

Молодые люди со всей России смогут оценить проекты и выбрать победителя премии «Больше, чем путешествие»

Молодёжь России выберет своего победителя Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Активные юноши и девушки войдут в состав молодёжной инспекции и будут оценивать заявки на основе реального опыта.

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