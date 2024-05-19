СМИ: США и Япония имели секретные протоколы о транзите ядерного оружия

США официально документировали детали проводившихся в 1950-1960-х годах с Японией переговоров о секретных протоколах, которые касались заходов американских военных кораблей с ядерным оружием в японские порты.
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