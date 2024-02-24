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Венгры заблокировали совместное заявление органов ЕС на 2-летие СВО

Венгры заблокировали совместное заявление органов ЕС на 2-летие СВО

Будапешт продолжает вставлять палки в колеса европейским русофобам. Стало известно, что 23 февраля Венгрия не позволила странам-участницам ЕС подписать совместное заявление по случаю 2-летия с момента старта российской СВО на украинской территории.

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