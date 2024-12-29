«Европа разоряется»: что предсказал Лев Троцкий Западу

Троцкий – одна из наиболее мифологизированных фигур XX века. Но если в нашей стране на него навесили ярлык оппортуниста с мелкобуржуазными замашками, то на Западе он – истинный марксист, павший жертвой сталинского режима.
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