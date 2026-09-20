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Пронедра

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Ядовитый вид паука начал активно распространяться по югу Финляндии

Ядовитый вид паука начал активно распространяться по югу Финляндии

Ядовитый паук Cheiracanthium punctorium добрался до полуострова Порккала — всего в нескольких десятках километров от столицы Финляндии.

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