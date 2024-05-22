В Самаре выбрали лучшие территории для благоустройства в 2025 году

Сегодня стало известно о результатах Всероссийского онлайн-голосования по благоустройству в Самаре. По итогам голосования первое место заняла территория парка имени Щорса, второе - сквер на Зубчаниновском шоссе, а третье - сквер экономистов.
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