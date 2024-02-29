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Ученые предсказали вымирание из-за потепления морей

Ученые предсказали вымирание из-за потепления морей

Nature Climate Change: предсказано вымирание рыб из-за потепления морей Ученые Йенского университета в Германии выяснили, что глобальное исчезновение видов становится более вероятным из-за изменения поведения рыб в более теплых водах.

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