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Добрый Мир

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В Сенате США могут ввести дополнительные санкции против России: вот из-за чего

В Сенате США могут ввести дополнительные санкции против России: вот из-за чего

Сенатор США Тьюн пригрозил России новыми санкциями из-за Украины REUTERS Американские сенаторы могут ввести дополнительные санкции против России, если она в кратчайшие сроки не представит конкретных предложений по прекращении огня на Украине.

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