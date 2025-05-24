В Сенате США могут ввести дополнительные санкции против России: вот из-за чего

Сенатор США Тьюн пригрозил России новыми санкциями из-за Украины REUTERS Американские сенаторы могут ввести дополнительные санкции против России, если она в кратчайшие сроки не представит конкретных предложений по прекращении огня на Украине.
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