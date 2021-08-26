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Вахтанг Кикабидзе получил орден от Зеленского

Вахтанг Кикабидзе получил орден от Зеленского

Дилетант о политике Слыхали? Это человечище - Вахтанг Кикабидзе - получил в моей любимой стране награду.

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Вальдемар
9 граммов свинца- это самое то для это гамадрила грузинского.
s s
А Меркель получила орден Свободы. Очень она много сделала для Украины. Не счесть ее заслуг. Не вижу ничего плохого в ничего не значащих наградах. Пусть друг друга награждают, вешают на грудь куски металлолома. Вон Брежнева награждали почти все развитые и недоразвитые страны. У него места на грудях не было, так он даже на письку вешал. Так и похоронили. Помню, за гробом шла процессия из ста человек и несли они ордена и медали. Зеленскому ничего не стоит а старику приятно.
Наталья Иванова
Всё очень просто. Кикабидзе получил орден за русофобию...
Igor
Дырявые награждают дырявых. Общее сближает.

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