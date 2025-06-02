Золото страны Офир

Руины Большого Зимбабве Дело в том, что в 1871 году немецкий исследователь и картограф Карл Маух в сопровождении Адама Рендера — американо-немецкого охотника, старателя и торговца — обследовал найденные Рендером руины заброшенного каменного города, сегодня известного как Большой Зимбабве («Зимбабве» на языке шона означает «большие каменные дома»).